Экс-главу Анабарского района Якутии приговорили к 12 годам колонии

Якутский городской суд признал виновным бывшего главу Анабарского района в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, ему назначили 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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