Журналисты ТАСС и Xinhua возложили цветы к монументу советским летчикам в Ухане

УХАНЬ /КИТАЙ/, 25 августа. /ТАСС/. Журналисты ТАСС и Xinhua, участвующие в медиатуре по случаю 70-летия установления отношений двух агентств, возложили цветы к мемориалу советским летчикам, участвовавшим в боях с японскими захватчиками, передает корреспондент ТАСС.
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