Рецидивист устроил стрельбу на омской заправке и ранил полицейского - ему грозит вплоть до пожизненного.
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Рецидивист устроил стрельбу на омской заправке и ранил полицейского - ему грозит вплоть до пожизненного.