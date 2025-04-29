Забайкальский край уже больше месяца удерживает статус самого пострадавшего от огня региона. Сейчас там сконцентрировано 99% природных пожаров страны, если считать по площади объятых пламенем территорий, и свыше 60%, если вести подсчет возгораний.
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