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salekhard.online

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Национальный фильм «Мяд панг» планируют завершить к Дню коренных народов мира

Национальный фильм «Мяд панг» планируют завершить к Дню коренных народов мира

Детская мечта жительницы Салехарда Галины Матарас в этом году воплотится в жизнь. Пять лет назад руководитель общественной организации «Минлей» инициировала создание киноленты, рассказывающей о жизни современных ямальских ненцев.

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