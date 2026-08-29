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«Родина» ведет переговоры об аренде экс-защитника ЦСКА Родриго Бекао

«Родина» ведет переговоры об аренде экс-защитника ЦСКА Родриго Бекао

Московская «Родина» ведет переговоры об аренде бразильского защитника турецкого «Фенербахче» Родриго Бекао, сообщает «Московская «Родина» ведет переговоры об аренде бразильского защитника турецкого «Фенербахче» Родриго Бекао, сообщает «Чемпионат».

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