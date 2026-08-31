Экспорт российской пшеницы может рухнуть

Экспорт российской пшеницы в сентябре может сократиться на 52–62,5% год к году, до 1,8–2,3 млн тонн, прогнозирует «Совэкон».
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