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Экспорт российской пшеницы может рухнуть

Экспорт российской пшеницы может рухнуть

Экспорт российской пшеницы в сентябре может сократиться на 52–62,5% год к году, до 1,8–2,3 млн тонн, прогнозирует «Совэкон».

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