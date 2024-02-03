Джинсы, которые скроют большой живот и сделают талию узкой: 15 лучших идей

Все женщины питают особенную любовь к джинсам. Если дамам с идеальной фигурой можно выбирать любой фасон и цвет джинсов, то модницам с выпирающим животиком приходится приложить усилия, чтобы подобрать правильную модель.
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