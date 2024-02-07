В России нашли 500 тонн «светящейся» кукурузы: в чем подвох

Кукурузу от производителей из России с яркой желто-зеленой флуоресценцией обнаружили на Алтае.«Светящуюся» кукурузу от производителей из России с яркой желто-зеленой флуоресценцией обнаружили на Алтае специалисты испытательной лаборатории Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
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