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SPORT24.ru

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Объявлен расширенный состав сборной России на осенний сбор

Объявлен расширенный состав сборной России на осенний сбор

Тренерский штаб сборной России под руководством Валерия Карпина определился с расширенным составом команды на осенний учебно-тренировочный сбор.

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