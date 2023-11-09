Хакеры взломали сайты трех российских банков — ББР, Фора-Банка и БЖФ Банка. Злоумышленники разместили на порталах сообщения о заморозке выдачи средств со вкладов клиентов кредитных организаций, пишет BFM.
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