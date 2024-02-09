Председатель СК России поручил организовать проверку по информации о нарушении прав клиентов туристической фирмы

В эфире федерального телеканала вышел сюжет, в котором сообщалось, что 4 года назад владельцы туристического агентства не выполнили свои обязательства перед клиентами по организации их отдыха, а затем фирма обанкротилась.
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