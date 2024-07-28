Тренировка триатлонистов на ОИ в Париже отменена из-за загрязнения воды в Сене

Тренировка триатлонистов на Олимпийских играх в Париже отменена из-за загрязнения воды в Сене. Сегодня триатлонисты должны были совершить тренировочный заплыв, сообщает «Российская газета» со ссылкой на организаторов соревнований.
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