Игроку АПЛ диагностировали зависимость от веселящего газа. Ему вызвали скорую в прошлом месяце

По информации Daily Mail, футболисту, представлявшему сборную своей страны среди игроков до 21 года, диагностировали зависимость от веселящего газа.
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