Звонки подешевели с 25 до 3 руб. за минуту. Российские операторы снизили цены в ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожье

«Вымпелком» (бренд «билайн») с 31 мая установил новые тарифы на связь с операторами ЛНР и ДНР «Лугакомом» и «Фениксом», а также новым оператором, работающим в Херсонской области и Запорожье, «+7Телеком» (контролируется крымским «К-Телекомом»).
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