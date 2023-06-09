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День памяти певца Юрия Шатунова: как поклонники встретят первый год без своего идола

День памяти певца Юрия Шатунова: как поклонники встретят первый год без своего идола

День памяти певца Юрия Шатунова: как поклонники встретят первый год без своего идола Владислав ВислВ Telegram-чате на странице Юрия Шатунова происходит активное обсуждение способов почтить память артиста, так как 23 июня исполняется год с его ухода.

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