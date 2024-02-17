Михаил Чаплыга: Запад – не партнер Украине больше, не партнер!

Да. Зря Чехия рылась по карманам Кореи, как просили США. Только опозорились. «Нельзя использовать боеприпасы калибра 155 мм, если они произведены не в той же стране, где оружие, из которого ими стреляют, — сказал глава МИД Кулеба.