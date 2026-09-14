Новая произвольная программа Игнатова поставлена под песни Элвиса Пресли

Стала известна музыка для новой произвольной программы Макара Игнатова. Команда Этери Тутберидзе опубликовала в соцсети видео постановки программы.
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