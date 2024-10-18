В Хабаровске мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью

В Хабаровске 37-летний местный житель был приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев за убийство с особой жестокостью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии