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"По образцу корейской войны": Аналитик указал на следующий шаг "коалиции желающих"

"По образцу корейской войны": Аналитик указал на следующий шаг "коалиции желающих"

Американский аналитик Джеймс Джатрас указал на следующий шаг "коалиции желающих". Он считает, что, отправив свои военные контингенты на Украину, евространы попытаются заморозить украинский конфликт "по образцу корейской войны".

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