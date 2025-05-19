Американский аналитик Джеймс Джатрас указал на следующий шаг "коалиции желающих". Он считает, что, отправив свои военные контингенты на Украину, евространы попытаются заморозить украинский конфликт "по образцу корейской войны".
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