За 6 месяцев в Калужском областном суде осудили 17 человек по уголовным статьям

За первое полугодие в Калужском областном суде осудили 17 жителей региона по уголовным статьям. Одного из них отправили на принудительное лечениеЗа первое полугодие в Калужском областном суде осудили 17 жителей региона по уголовным статьям.
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