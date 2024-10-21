В МИД РФ указали на лучшую гарантию безопасности Украины

Гарантия безопасности Украины и правящего в этой стране режима требуют противоположного, следует из заявления директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, 21 октября сообщает РИА Новости.
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