Посол Литвы в Швеции пригрозил уничтожить Калининград

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил России. Он заявил, что после вступления Швеции в НАТО, Калининград будет под угрозой и его «нейтрализуют» первым, если РФ осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии