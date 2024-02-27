Посол Литвы в Швеции пригрозил уничтожить Калининград

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил России. Он заявил, что после вступления Швеции в НАТО, Калининград будет под угрозой и его «нейтрализуют» первым, если РФ осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу.