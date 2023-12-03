А ведь в этом что-то есть...

Зоя Копань

Клоун Зеленский все делает как хочет американо-еврейское лобби в Америке! Израиль, это то государство, которое чувствует что долго не продержаться, когда вокруг все соседи озлобленные государства(но которые на данный момент защищают Палестину только на словах, ну ещё и гуманитарной), так вот по теме, Израиль давно планировал перебраться на Окраину, а что благодатный климат, самая большая синагога в Европе в городе Днепропетровске, рядом наше толерантное, наивное государство! Так что в статье далеко не фантазии!