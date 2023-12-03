А ведь в этом что-то есть.На всякий случай текстом."А ты думаешь евреи не помнят? У меня была тянка еврейская, у них память народная п*здецовая, они блять празднуют то, что 5000 лет назад кому-то отомстили.
А ведь в этом что-то есть...
Комментарии
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Зоя Копань
Клоун Зеленский все делает как хочет американо-еврейское лобби в Америке! Израиль, это то государство, которое чувствует что долго не продержаться, когда вокруг все соседи озлобленные государства(но которые на данный момент защищают Палестину только на словах, ну ещё и гуманитарной), так вот по теме, Израиль давно планировал перебраться на Окраину, а что благодатный климат, самая большая синагога в Европе в городе Днепропетровске, рядом наше толерантное, наивное государство! Так что в статье далеко не фантазии!
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11 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
В этом что-то есть сакральное, - не зря вот так скопом неподготовленных отправляет на убой, уничтожает славян, которых и так немного для таких огромных территорий. А территории пустоты не терпят и будут заполняться инородным людом! И для славян без разницы: из Израиля, из Средней Азии, из ЮАР, и т.д.
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11 час.
КК
Катя Котова
Очень похоже на правду.
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8 час.
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