Минобороны: за ночь над регионами России сбито 243 украинских БПЛА

О повреждениях и пострадавших в результате атак пока не сообщалось.В ночь на 17 июля дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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