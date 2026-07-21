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MotoGP. «Хонда» подписала контракт с Давидом Алонсо

Колумбийский мотогонщик Давид Алонсо продолжит карьеру в MotoGP. Алонсо заключил многолетний контракт с « Хондой » и перейдет в премьер-класс со следующего сезона.

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