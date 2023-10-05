Стало ясно, где прячется Генштаб ВСУ — и почему по нему не летят «Искандеры»

Зе-команда бьет по Тавриде, чтобы спровоцировать ракетную «Бучу», без которой не работает «эмоциональная» дипломатия бандеровцев Александр Ситников На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: DPA/TASS) Украинская телеграм-тусовка утверждает, что Зеленский потребовал от главкома Залужного и руководителя ГУР Буданова спровоцировать Россию на мощный ракетный удар с большим числом жертв среди гражданского населения.