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«Реал» одолел «Вильярреал» благодаря голу Диоманде, Винисиус получил красную карточку

«Реал» одолел «Вильярреал» благодаря голу Диоманде, Винисиус получил красную карточку

«Реал» выиграл у «Вильярреала» в матче 8-го тура чемпионата Испании.«Реал» выиграл у «Вильярреала» в матче 8-го тура чемпионата Испании.

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