Женщину с ребенком на инвалидной коляске спасли в теракте в «Крокусе»

Жуткий теракт произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник».Жители Подмосковья в соцсетях делятся подробностями трагедии и сообщают истории выживших и тех, кто не поехал на мероприятие по случайности или из-за обстоятельств.
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