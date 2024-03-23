Женщину с ребенком на инвалидной коляске спасли в теракте в «Крокусе»

Жуткий теракт произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле» во время концерта группы «Пикник».Жители Подмосковья в соцсетях делятся подробностями трагедии и сообщают истории выживших и тех, кто не поехал на мероприятие по случайности или из-за обстоятельств.