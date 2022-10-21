Конгресс США торопится рассмотреть новый закон о выделении дополнительной военной помощи Украине

Военная поддержка Украины Соединенными Штатами прекращаться не будет, военные расходы на режим Зеленского могут даже возрасти, если Конгресс США успеет принять новый закон до вероятной победы на промежуточных выборах республиканцев.
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