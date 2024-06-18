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Виноват алабай: стали известны подробности по делу утонувшего челябинца

Виноват алабай: стали известны подробности по делу утонувшего челябинца

Погибшего в Агаповском районе парня в воду затащила огромная собака.Юношу, который утонул в реке Урал, в воду потащила его собака породы алабай.

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