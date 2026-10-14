Челябинский зоопарк закроет зал с приматами из-за эпидемии

Посетители зоопарка Челябинска не смогут увидеть обезьян с 29 декабря по 8 января 2017 года: из-за превышения эпидемиологического порога по ОРВИ в городе зал с приматами закрыли на карантин для защиты животных от заражения.
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