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Царьград

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Челябинский зоопарк закроет зал с приматами из-за эпидемии

Челябинский зоопарк закроет зал с приматами из-за эпидемии

Посетители зоопарка Челябинска не смогут увидеть обезьян с 29 декабря по 8 января 2017 года: из-за превышения эпидемиологического порога по ОРВИ в городе зал с приматами закрыли на карантин для защиты животных от заражения.

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