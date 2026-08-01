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Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии

Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии

LUONG THAI LINH/EPA/TASS Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 1 августа обвинил Еврокомиссию в лицемерии из-за снятия санкций на импорт меха соболя из России при одновременном сохранении запрета на жизненно важные товары.

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