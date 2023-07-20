Боец UFC Ашмоз – о Хабибе: «Зачем выступать и начинать проигрывать? Он уже получил деньги и славу, так зачем продолжать?»

«А почему нет? Он чемпион, который трижды защитил свой титул и ушел непобежденным. Он уже получил деньги и славу, которые хотел, так зачем продолжать? Почему бы не остановиться, если ты всего добился.
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