Российский военный сообщил, что ВСУ отступили на ряде позиций под Артемовском

ТАСС/Станислав Красильников Украинские подразделения отодвинули свои позиции на некоторых участках под Артемовском, сообщил РИА Новости командир группы спецназа Южной группировки войск ВС России с позывным "Дон".
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