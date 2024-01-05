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Российский военный сообщил, что ВСУ отступили на ряде позиций под Артемовском

Российский военный сообщил, что ВСУ отступили на ряде позиций под Артемовском

ТАСС/Станислав Красильников Украинские подразделения отодвинули свои позиции на некоторых участках под Артемовском, сообщил РИА Новости командир группы спецназа Южной группировки войск ВС России с позывным "Дон".

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