Министр культуры рассказала, когда в Барнауле появится улица имени Рождественского

В краевой столице планируют также установить памятник в честь великого поэта При проектировании новых микрорайонов в Барнауле одну из улиц там могут назвать в честь знаменитого поэта Роберта Рождественского.
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