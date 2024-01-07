Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Politico: Орбан может возглавить Евросовет из-за ухода Шарля Мишеля с поста

Politico: Орбан может возглавить Евросовет из-за ухода Шарля Мишеля с поста

Если лидеры Евросоюза не определят на саммитах в июне временную замену Шарля Мишеля, который досрочно уйдет в отставку с поста главы Евросовета, то власть может оказаться в руках венгерского премьер-министра Виктора Орбана, так как Венгрия возглавляет Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря 2024 года.

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