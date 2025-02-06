Яндекс Еда опубликовала список претендентов на попадание в топ-50 ресторанов Петербурга Список заведений, которые могут войти в топ-50 лучших ресторанов Петербурга, опубликовал сервис Яндекс Еда.
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Яндекс Еда опубликовала список претендентов на попадание в топ-50 ресторанов Петербурга Список заведений, которые могут войти в топ-50 лучших ресторанов Петербурга, опубликовал сервис Яндекс Еда.