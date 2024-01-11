В RCD заявили о возможности получения Финляндией оружия США для усиления границ

Финляндия после своего вступления в НАТО может получить оружие США для усиления границы с Россией. Такое предположение сделала старший аналитик-исследователь и редактор Лексингтонского института Сара Уайт в своей статье для издания Real Clear Defence в среду, 10 января.
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