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«Алания» будет играть дома на «Ахмат-Арене» до конца сезона. Клуб идет 3-м в Первой лиге

«Алания» сыграет оставшиеся домашние матчи в сезоне Мелбет Первой лиги на «Ахмат-Арене». Первую игру на стадионе «Ахмата» владикавказцы проведут 13 марта против «Кубани».

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