New York Post сообщает о телефонном разговоре Путина и Трампа

Кремль не подтверждает Газета New York Post сообщает со ссылкой на интервью Дональда Трампа, которое он дал на борту президентского самолета Air Force One, о том, что американский лидер провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
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