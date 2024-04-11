Россия надеется на прекращение атак на Запорожскую АЭС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг, 11 апреля, заявил, что надеется на прекращение обстрелов Запорожской АЭС, несмотря на то, что украинцы считаются «неприкасаемыми», – сообщают СМИ.