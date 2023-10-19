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Кольский полуостров, п. Никель

Кольский полуостров, п. Никель

Изначально, поселок носил название финское название Колосйоки, и основан был на месте зимнего саамского Пазрецкого погоста   в 1934 году, финскими геологами, в этих местах, были открыты более десятка месторождений медно-никелиевых руд.

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