В МИД России оценили возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что в настоящее время ведется обсуждение поставок российских калийных удобрений на мировой рынок в обмен на беспрепятственный вывоз зерна с территории Украины, пишет РИА "Новости".
Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что в настоящее время ведется обсуждение поставок российских калийных удобрений на мировой рынок в обмен на беспрепятственный вывоз зерна с территории Украины, пишет РИА "Новости".
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