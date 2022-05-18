The Moscow Post

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В МИД России оценили возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна

В МИД России оценили возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что в настоящее время ведется обсуждение поставок российских калийных удобрений на мировой рынок в обмен на беспрепятственный вывоз зерна с территории Украины, пишет РИА "Новости".

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