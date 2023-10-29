Участник «Дом-2» Роман Капаклы прошел детектор лжи для ответа на вопрос, бил ли он свою экс-жену

В 2022 году пошли слухи об измене Романа своей супруге Марине Африкантовой. Фото: из открытых источников Звезда телешоу «Дом-2» Роман Капаклы несколько лет состоял в браке со своей коллегой Мариной Африкантовой.
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