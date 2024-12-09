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Премьер-лига. Женщины. «Енисей» – «Надежда», «Самара» примет «Спарту энд К»

Красноярский «Енисей» сыграет с оренбургской «Надеждой», «Самара» примет подмосковную «Спарту энд К».

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