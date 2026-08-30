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Мировое обозрение

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Военные США изменили курс 83 кораблей с начала новой блокады Ирана

Военные США изменили курс 83 кораблей с начала новой блокады Ирана

Американские военные с момента возобновления морской блокады иранских портов 14 июля перенаправили 83 торговых судна, вывели из строя три и провели высадку еще на два.

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