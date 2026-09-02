Эксперт Марков объяснил, как узнать дату выпуска автошины, и почему это важно

Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков поделился с «Российской газетой» важными сведениями о том, как определить дату выпуска автомобильной шины и почему это так важно.
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