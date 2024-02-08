Анонс интервью Путина Такеру Карлсону за девять часов набрал 50 миллионов просмотров

Видеообращение американского журналиста Такера Карлсона из Москвы, в котором он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиными набрало в социальной сети X более 50 миллионов просмотров за девять часов, сообщает РИА Новости.
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