Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Анонс интервью Путина Такеру Карлсону за девять часов набрал 50 миллионов просмотров

Анонс интервью Путина Такеру Карлсону за девять часов набрал 50 миллионов просмотров

Видеообращение американского журналиста Такера Карлсона из Москвы, в котором он анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиными набрало в социальной сети X более 50 миллионов просмотров за девять часов, сообщает РИА Новости.

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