В РАН призвали начать бороться за мигрантов

России стоит начать над привлечение в страну трудовых мигрантов из-за растущий конкуренции со стороны других стран, заявила директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова в интервью РБК.
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